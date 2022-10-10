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Росгвардейцы разыскали виновника, из-за которого жительница Кузбасса оказалась в больнице

 В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал сельчанина, который совершил противоправные действия в отношении работницы ЖКХ.

В дневное время росгвардейцы прибыли к многоквартирному дому на улице Ленинской по сигналу от местных жителей. На месте происшествия стражи правопорядка предварительно установили, что неизвестный мужчина толкнул ногой уборщицу в подъезде, которая якобы мешала ему выйти на улицу, вследствие чего женщин упала, ударившись головой. А виновник после этого сел на мотоблок и уехал.

 Росгвардейцы вызвали для 34-летней потерпевшей бригаду медиков, которые госпитализировали сельчанку с подозрением на сотрясение головного мозга, и приступили к поискам. Вскоре стражи правопорядка по приметам обнаружили и задержали предполагаемого виновника около одного из частных домов. Им оказался ранее судимый 30 летний сельчанин, который признался в содеянном. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Яшкино
kuzbassnews.ru
10/10/2022
Происшествия
Яшкино
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