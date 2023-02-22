Росгвардейцы разыскали виновника в хищении товара из торговой точки

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал ранее судимого горожанина за кражу спиртного из сетевого магазина.

В ночное время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Желябова обнаружили мужчину, подходящего по описанию на подозреваемого в краже. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее посетитель сетевой торговой точки спрятал под верхнюю одежду две бутылки коньяка на сумму более 2 000 рублей. Без оплаты товара мужчина вышел из магазина и скрылся. Факт хищения был установлен работниками коммерческой организации при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия