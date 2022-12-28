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Росгвардейцы разыскали злоумышленницу, которая похитила кошелек из квартиры горожанки

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемую похитительницу кошелька с денежными средствами из квартиры заявительницы.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях в многоквартирный дом на улице Ленина. На месте происшествия стражи правопорядка предварительно выяснили у 57-летней заявительницы, что неизвестная злоумышленница, воспользовавшись незапертой входной дверью, зашла в квартиру потерпевшей и похитила из сумки кошелек, в котором находились 6 000 рублей, после чего скрылась.

 Установив приметы похитительницы, росгвардейцы приступили к поиску. В результате стражи правопорядка задержали злоумышленницу, которая при виде патрульных попыталась уехать на такси, но была задержана. Ею оказалась многократно судимая за кражи 67-летняя местная жительница, которую впоследствии опознала заявительница. Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии похищенные денежные средства и кошелек были возвращены законной владелице.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что в целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать усиленные дверные замки и не забывать закрывать двери. Кроме этого, в жилище можно установить кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
28/12/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск
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