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Росгвардейцы разыскали злоумышленника, избившего новокузнечанку за отказ в совместном распитии алкоголя

 В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обнаружил и задержал горожанина, который причинил телесные повреждения своей знакомой.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в многоквартирный дом на улице Дзержинского. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили 35-летнюю заявительницу со следами побоев. Экипаж выяснил приметы ее обидчика и приступил к поиску. В результате росгвардейцы по приметам задержали предполагаемого виновника. Им оказался 42 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, после распития спиртных напитков задержанный новокузнечанин пришел к приятельнице для продолжения застолья. Получив отказ, злоумышленник избил женщину. После того, как потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям, виновник попытался скрыться.

 Для дальнейшего разбирательства, росгвардейцы передали задержанного новокузнечанина сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/12/2022
Происшествия
Новокузнецк

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