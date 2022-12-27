Росгвардейцы разыскали злоумышленника, избившего новокузнечанку за отказ в совместном распитии алкоголя

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обнаружил и задержал горожанина, который причинил телесные повреждения своей знакомой.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в многоквартирный дом на улице Дзержинского. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили 35-летнюю заявительницу со следами побоев. Экипаж выяснил приметы ее обидчика и приступил к поиску. В результате росгвардейцы по приметам задержали предполагаемого виновника. Им оказался 42 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после распития спиртных напитков задержанный новокузнечанин пришел к приятельнице для продолжения застолья. Получив отказ, злоумышленник избил женщину. После того, как потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям, виновник попытался скрыться.

Для дальнейшего разбирательства, росгвардейцы передали задержанного новокузнечанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия