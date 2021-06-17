Росгвардейцы разыскали злоумышленника, который обокрал горожанина с помощью найденного телефона

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который с помощью найденного на улице телефона получил доступ к мобильному банку и похитил денежные средства.

Росгвардейцы получили ориентировку на разыскиваемого в краже мужчину. Выяснив личность, в ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка установили, что подозреваемый должен вернуться из областного центра в родной город на общественном транспорте. В результате росгвардейцы задержали разыскиваемого около автовокзала. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 28-летний местный житель.

По предварительной информации, 60-летний горожанин потерял на улице смартфон, который впоследствии обнаружил подозреваемый. Злоумышленник, воспользовавшись доступом к мобильному банку, похитил со счета потерпевшего денежные средства в размере 8 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что найденные вещи следует возвращать собственнику. Если такого найти не представляется возможным о находке нужно сообщить в полицию или в орган местного самоуправления. В противном случае за кражу предусмотрена уголовная ответственность.