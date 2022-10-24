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Росгвардейцы разыскали злоумышленника, который приобретал для себя сигареты и алкоголь чужой банковской картой

 В дневное время за помощью к правоохранителям обратилась 61-летняя местная жительница, сообщившая, что с ее утраченной банковской карты произошло списание денежных средств. При содействии стражей правопорядка удалось установить приметы подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения в торговой точке, в которой было утеряно платежное средство.

 Экипаж Росгвардии обнаружил и задержал подходящего под описание мужчину в переулке Макаренко. Им оказался ранее не судимый местный житель. По предварительной информации, задержанный мужчина обнаружил оставленную банковскую карту заявительницы в магазине и не предпринял мер по ее возвращению. Вместо этого злоумышленник воспользовался чужим платежным средством и совершил несколько покупок спиртного и сигарет на сумму около 1 500 рублей.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что найденное имущество следует возвращать его собственнику. Если такого найти не представляется возможным о находке нужно сообщить в полицию или в орган местного самоуправления. В противном случае за кражу предусмотрена уголовная ответственность.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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Мариинск
kuzbassnews.ru
24/10/2022
Происшествия
Мариинск

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