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Росгвардейцы разыскали злоумышленника, который проник ночью в охраняемый магазин

 В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который путем повреждения входной двери проник в охраняемый магазин с целью хищения имущества.

В ночное время росгвардейцы прибыли на вызов сработавшей сигнализации к торговой точке на улице Дзержинского. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили следы проникновения на объект, а также выяснили приметы предполагаемого виновника, который был запечатлен камерами видеонаблюдения.

 В ходе поиска по горячим следам росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый за грабеж 27 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, задержанный разбил стеклопакет входной двери и проник в помещение торговой точки, из которой похитил алкогольную продукцию.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
23/11/2022
Происшествия
Междуреченск
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