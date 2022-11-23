Росгвардейцы разыскали злоумышленника, который проник ночью в охраняемый магазин

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который путем повреждения входной двери проник в охраняемый магазин с целью хищения имущества.

В ночное время росгвардейцы прибыли на вызов сработавшей сигнализации к торговой точке на улице Дзержинского. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили следы проникновения на объект, а также выяснили приметы предполагаемого виновника, который был запечатлен камерами видеонаблюдения.

В ходе поиска по горячим следам росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый за грабеж 27 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, задержанный разбил стеклопакет входной двери и проник в помещение торговой точки, из которой похитил алкогольную продукцию.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия