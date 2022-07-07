Росгвардейцы разыскали злоумышленника, обворовавшего дачный дом

В пгт Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в розыске подозреваемого в имущественном преступлении.

В вечернее время на маршруте патрулирования росгвардейцы заметили прохожего, подходящего под описание из ориентировки. Он был задержан для выяснения обстоятельств. Росгвардейцы установили, что ранее не судимый 49-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения находится в розыске.

По предварительной информации, ранее днем задержанный проник в дачный домик местного жителя, откуда похитил металлический духовой шкаф. Похищенное имущество злоумышленник сбыл в пункте приема цветного металла, а на вырученные деньги приобрел спиртное. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого инициаторам розыска.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, квартиры, дачи и гаражи можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия