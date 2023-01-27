Росгвардейцы разыскали злоумышленника, ограбившего инвалида

В Осинниках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам разыскал кузбассовца, который может быть причастен к грабежу сотовых телефон у местного жителя с ограниченными возможностями.

В вечернее время группа задержания получила ориентировку на подозреваемого в имущественном преступлении. В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили на одной из улиц подходящего под описание прохожего, который попытался скрыться, но был задержан. Им оказался неоднократно судимый 40 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, при досмотре у которого был найден один из похищенных телефонов.

По предварительной информации, задержанный в компании приятеля навестил 60-летнего знакомого-инвалида. Заприметив в жилище мужчины два сотовых телефонов, злоумышленник завладел имуществом и скрылся. Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям, которые в кратчайший срок разыскали грабителя. Выяснилось, что один из похищенных мобильников злоумышленник сбыл в ломбарде.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия