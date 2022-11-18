Росгвардейцы разыскали злоумышленника, совершившего дерзкий грабеж в ломбарде

В Гурьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, который похитил из ломбарда сотовые телефоны.

Ночью на маршруте патрулирования улицы Кирова росгвардейцы обратили внимание на прохожего, который мог быть причастен к совершению дерзкого грабежа из торговой точки. Стражи правопорядка остановили для проверки неизвестного, которым оказался ранее многократно судимый, в том числе за тяжкие преступления, 44-летний местный житель, находящийся в розыске.

По предварительной информации, несколькими днями ранее злоумышленник в ломбарде разбил витрину, схватил четыре смартфона стоимостью около 50 000 рублей и скрылся. Момент совершения грабежа зафиксировала установленная в торговой точке камера видеонаблюдения, благодаря которой удалось установить приметы злоумышленника.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия