Росгвардейцы с поличным задержали грабителя, устроившего погром в ломбарде

В городе Анжеро-Судженск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал злоумышленника, который похитил смартфоны и повредил имущество торговой точки.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к охраняемому объекту, рядом с которым стражи правопорядка задержали подозрительного мужчину. Им оказался ранее не судимый 26-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, у которого находились похищенные из ломбарда смартфоны.

По предварительной информации, задержанный пришел в торговую точку и устроил конфликт с продавцом. В результате злоумышленник опрокинул витрину с сотовыми телефонами, после чего забрал два смартфона стоимостью около 14 000 рублей и скрылся. Работница своевременно нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который прибыл на объект спустя несколько минут и задержал виновника.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возвращено в торговую точку.

Фото: Росгвардия