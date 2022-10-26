Росгвардейцы с поличным задержали квартирную воровку

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленницу, которая обворовала квартиру местной жительницы, и попыталась скрыться, выпрыгнув из окна второго этажа.

В дневное время за помощью к правоохранителям обратилась 71 летняя заявительница. Прибывшие к двухэтажному дому на улице Герцена росгвардейцы обнаружили и задержали женщину, которая могла быть причастна к квартирной краже. Задержанной оказалась ранее судимая за имущественное преступление 57-летняя местная жительница, при досмотре которой обнаружены похищенные вещи заявительницы.

По предварительной информации, 71-летняя пенсионерка вышла ненадолго на улицу, оставив незапертой входную дверь. По возвращению горожанка обнаружила в жилище постороннюю и сообщила о случившемся правоохранителям. Злоумышленница при виде хозяйки квартиры попыталась сбежать, выпрыгнув из окна второго этажа, но была задержана оперативно прибывшим экипажем Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел. Похищенные золотые украшения, наручные часы и денежные средства возвращены законной владелице.

Росгвардия Кузбасса напоминает, чтобы не стать жертвой злоумышленников, гражданам следует не забывать, уходя из дома, закрывать окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилье можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия