Росгвардейцы с поличным задержали подозреваемых, обокравших котельную

В городе Гурьевск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал двоих местных жителей, подозреваемых в хищении имущества предпринимателя.

В дневное время за помощью к правоохранителям обратился 38-летний владелец автосервиса, сообщив, что по камерам видеонаблюдения заметил неизвестного, который проник в котельную предприятия. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили и задержали двоих ранее не судимых местных жителей 21 и 26 лет. По записям с камер видеонаблюдения стражи правопорядка установили, что старший из задержанных путем выставления окна проник в помещение котельной, из которой похитил три электродвигателя и металлические запчасти. Похищенное имущество погрузили в автомобиль 21-летнего приятеля. По предварительным данным, краденное злоумышленники намеревались сдать в пункте приема металлолома. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в помещение для злоумышленников служат незащищенные окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое имущество можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.