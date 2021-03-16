Росгвардейцы с поличным задержали серийного грабителя сотовых телефонов

В городе Белово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны с поличным задержал подозреваемого в ограблении ломбарда и салона сотовой связи.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый ломбард по улице Ленина. Работница заведения пояснила, что один из посетителей, взяв в руки смартфон, скрылся в неизвестном направлении. По записям с камер видеонаблюдения стражи правопорядка установили приметы подозреваемого и приступили к поиску по горячим следам.

В ходе розыскных мероприятий экипажу Росгвардии по каналу радиосвязи поступила оперативная информация об ограблении салона сотовой связи по улице Юбилейная. Прибывшие спустя несколько минут росгвардейцы задержали разыскиваемого мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель.

По предварительной информации, после ограбления ломбарда злоумышленник сбыл похищенный телефон, а затем пришел в другой салон сотовой связи. Заполучив в руки два смартфона, грабитель поспешил скрыться, но работники магазина попытались удерживать беглеца. После звонка правоохранителям злоумышленнику удалось вырваться, но он был задержан на выходе из торговой точки. При досмотре у него были обнаружены два похищенных телефона.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.