Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы с поличным задержали серийную воровку, которая проникла в загородный дом кемеровчанина

 В Промышленновском районе экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал неоднократно судимую за кражи, незаконный оборот оружия 30-летнюю местную жительницу в момент совершения преступления. Подозреваемая пыталась похитить из загородного дома имущество кемеровчанина. Для этого рецидивистка вскрыла входную дверь и проникла внутрь его загородного дома.

  В результате срабатывания охранной сигнализации ближайший экипаж Росгвардии прибыл на сигнал «тревога» в течение нескольких минут. По предварительной информации, злоумышленница проникла на территорию дачного участка, когда хозяев не было дома. На окне и на входной двери росгвардейцы обнаружили следы проникновения. Задержанная отрицала вину, пояснив, что решила воспользоваться бассейном. Для дальнейшего разбирательства рецидивистку передали правоохранителям.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Происшествия
Кемерово
Промышленная
kuzbassnews.ru
22/07/2020
Происшествия
Кемерово
Промышленная

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Школы, техникумы и колледжи Кузбасса получили 3876 ноутбуков по нацпроекту «Образование»
Дорога Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк открыта для скоростного движения
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасские власти сообщили о снижении числа зараженных ВИЧ в регионе
В регионе в два раза увеличилось число зараженных, которым оказывается медицинская помощь. Сейчас...
В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались,...
Два подростка пропали без вести в Кузбассе
В Кузбассе несколько дней назад бесследно исчезли два ребенка, и волонтеры приступили к поискам....
Директор кемеровской фирмы обманул МВД на 45 млн рублей
В результате обмана структуры кемеровского МВД недополучили около 45 млн рублей. Фирма подсудимого...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus