Росгвардейцы с поличным задержали серийную воровку, которая проникла в загородный дом кемеровчанина

В Промышленновском районе экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал неоднократно судимую за кражи, незаконный оборот оружия 30-летнюю местную жительницу в момент совершения преступления. Подозреваемая пыталась похитить из загородного дома имущество кемеровчанина. Для этого рецидивистка вскрыла входную дверь и проникла внутрь его загородного дома.

В результате срабатывания охранной сигнализации ближайший экипаж Росгвардии прибыл на сигнал «тревога» в течение нескольких минут. По предварительной информации, злоумышленница проникла на территорию дачного участка, когда хозяев не было дома. На окне и на входной двери росгвардейцы обнаружили следы проникновения. Задержанная отрицала вину, пояснив, что решила воспользоваться бассейном. Для дальнейшего разбирательства рецидивистку передали правоохранителям.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.