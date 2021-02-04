Росгвардейцы с поличным задержали злоумышленника, который набросился на кемеровчанина с ножкой от стола
В Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал жителя областного центра, который избил на улице бывшего супруга своей сожительницы.
В вечернее время на маршруте патрулирования к группе задержания обратился очевидец, который сообщил о потасовке во дворе многоквартирного дома по улице Волгоградская. Для проверки сообщения росгвардейцы прибыли на указанный адрес. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили пострадавшего мужчину со следами травмы головы, а также неизвестного, который спешил покинуть место происшествия. Росгвардейцы задержали беглеца, в руках у которого была деревянная ножка от стола. Им оказался ранее не судимый 32-летний местный житель. По предварительной информации, задержанный мужчина пришел к 35-летнему бывшему супругу своей сожительницы для выяснения отношений. Во дворе у мужчин случился конфликт, в ходе которого подозреваемый причинил насилие в отношении своего оппонента с помощью деревянной ножки от стола.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавший был госпитализирован медиками с подозрением на сотрясение головного мозга.
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