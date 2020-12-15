Росгвардейцы с поличным задержали злоумышленника, который проник в помещение охраняемого объекта

В Прокопьевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 46-летнего подозреваемого, который проник в помещение автосервиса.

В ночное время сработала охранная сигнализация в СТО на улице Луговая. Прибывшие спустя несколько минут на тревожный сигнал росгвардейцы обнаружили разбитое окно со следами проникновения на втором этаже предприятия. На место происшествия стражи правопорядка вызвали собственников объекта, после чего приступили к обследованию помещений автосервиса.

В результате росгвардейцы обнаружили и задержали на втором этаже мужчину с признаками алкогольного опьянения, который укрывался за хозяйственными принадлежностями. Им оказался ранее судимый за угон и кражу местный житель. По предварительной информации, задержанный проник на территорию объекта, разбив окно куском льда.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам правоохранительных органов.