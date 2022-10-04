Росгвардейцы с поличным задержали злоумышленника, проникшего ночью в охраняемый магазин

В городе Анжеро-Судженск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии совместно с сотрудниками ЧОП пресекли противоправные действия с проникновением в помещение коммерческой организации.

В ночное время росгвардейцы прибыли на улицу Осипенко на сигнал от работников частной охраны о блокировании объекта, в котором может укрываться посторонний. На месте происшествия росгвардейцы потребовали от злоумышленника покинуть торговую точку, после чего задержали его для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражу 37-летний местный житель.

По предварительной информации, задержанный, не догадываясь об уставленной в магазине охранной сигнализации, разбил пластиковое окно и проник в помещение с целью хищения имущества. Прибывшие на сработавшую сигнализацию работники ЧОП блокировали объект и сообщили о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия