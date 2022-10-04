Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы с поличным задержали злоумышленника, проникшего ночью в охраняемый магазин

 В городе Анжеро-Судженск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии совместно с сотрудниками ЧОП пресекли противоправные действия с проникновением в помещение коммерческой организации.

В ночное время росгвардейцы прибыли на улицу Осипенко на сигнал от работников частной охраны о блокировании объекта, в котором может укрываться посторонний. На месте происшествия росгвардейцы потребовали от злоумышленника покинуть торговую точку, после чего задержали его для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражу 37-летний местный житель.

 По предварительной информации, задержанный, не догадываясь об уставленной в магазине охранной сигнализации, разбил пластиковое окно и проник в помещение с целью хищения имущества. Прибывшие на сработавшую сигнализацию работники ЧОП блокировали объект и сообщили о случившемся правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
04/10/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus