Росгвардейцы сдали кровь для тяжелобольной жительницы Кузбасса

В Кемерове сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны сдали кровь для нуждающегося пациента.
С призывом о помощи обратились жители Ленинска-Кузнецкого с просьбой помочь тяжелобольной родственнице. Женщине потребовалась донорская кровь. На призыв откликнулись и сотрудники вневедомственной охраны.
Росгвардейцы желают горожанке скорейшего выздоровления и призывают граждан последовать их примеру и стать донорами крови для нуждающихся пациентов. Для этого необходимо обратиться в ближайший донорский центр. Необходимую информацию граждане могут узнать на официальном сайте Службы крови yadonor.ru
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