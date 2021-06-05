Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы сдали кровь для тяжелобольной жительницы Кузбасса

 В Кемерове сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны сдали кровь для нуждающегося пациента.   

 С призывом о помощи обратились жители Ленинска-Кузнецкого с просьбой помочь тяжелобольной родственнице. Женщине потребовалась донорская кровь. На призыв откликнулись и сотрудники вневедомственной охраны.

 Росгвардейцы желают горожанке скорейшего выздоровления и призывают граждан последовать их примеру и стать донорами крови для нуждающихся пациентов. Для этого необходимо обратиться в ближайший донорский центр. Необходимую информацию  граждане могут узнать на официальном сайте Службы крови yadonor.ru 

Здоровье
Общество
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/06/2021
Здоровье
Общество
Топ
Кемерово

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

66-летний мужчина утонул во время рыбалки в Кузбассе
Известно, что перед смертью мужчина проверял сети. Два приятеля отправились на рыбалку на озеро...
Месячная норма осадков выпала в Новокузнецке за сутки
Как сообщили в кемеровском гидрометцентре, суббота была ненастной на всей территории региона. Но...
СУЭК и Кузбасс заключили соглашение об инвестициях в неугольные проекты
По словам подписавшего соглашение губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, СУЭК, наряду с...
Мама из Новокузнецка завоевала титул «Миссис Россия — 2021»
4 Июня в концертном зале «Известия Hall» в Москве в шестой раз прошёл один из крупнейших российских...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus