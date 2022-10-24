Росгвардейцы со школьниками поучаствовали в лазерном бою

В Кемерове по случаю предстоящего 70-летнего юбилея вневедомственной охраны стражи правопорядка устроили для воспитанников класса Росгвардии школы №74 соревнования по «Лазертагу»

Увлекательная военно-тактическая игра с использованием лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадание, прошла на территории учебного заведения. Сборные команды из школьников и стражей правопорядка выполняли различные тактические задания и соревновались в ловкости и быстроте реакции. В результате праздничных состязаний обошлось без проигравших. Росгвардейцы отметили, что несмотря на юбилей своей службы, праздник они захотели устроить именно для детей и в увлекательной форме.

«Наши сотрудники регулярно участвуют в жизни юнгвардейцев. Так, мы вместе участвуем в различных экологических акциях, делая наш город чище, помогаем бездомным животным. Не оставляем без внимания праздники и памятные даты, организовывая для ребят викторины и познавательно-патриотические мероприятия», - рассказал сотрудник кемеровского отдела вневедомственной охраны Росгвардии младший сержант Александр Прунцев.

Завершилось мероприятие памятной фотосессией.

Фото: Росгвардия