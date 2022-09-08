Росгвардейцы со школьниками стали участниками благотворительной акции

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с юнгвардейцами профильного класса школы №74 и волонтерами оказали адресную помощь труженице тыла Валентине Петровне Рудяковой.

Одинокая пенсионерка проживает в частном доме и в силу почтенного возраста не может самостоятельно справляться со всеми делами по хозяйству. Волонтеры войск правопорядка подготовили приусадебный участок Валентины Петровны к зиме, убрав заросли, а также помогли заготовить уголь.

Труженица тыла поблагодарила своих помощников за проделанную работу и угостила всех яблоками своего урожая.

Фото: Росгвардия