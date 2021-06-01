Росгвардейцы спасли мужчину из горящего здания

В Ленинске-Кузнецком экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе сержанта Степана Шакурина и младшего сержанта Ильи Баштанова помог вызволить мужчину из горящего здания.
В дневное время стражи правопорядка получили сигнал о пожаре на первом этаже нежилого здания. Прибывший для проверки информации экипаж обнаружил густой дым, исходящий из салона ритуальных услуг. При наружном осмотре объекта росгвардейцы обнаружили в окне с решетками мужчину, который звал на помощь и не мог самостоятельно выбраться наружу.
После безуспешной попытки отогнуть металлические прутья росгвардейцы обратились за помощью к жильцу ближайшего дома - Дмитрию Клокову. Воспользовавшись болгаркой, горожанин спилил оконную решетку, после чего сотрудники Росгвардии вытащили обессиленного мужчину на безопасное место и передали бригаде медиков.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали очаг пожара. Росгвардейцы поблагодарили неравнодушного горожанина, который помог спасти работника салона ритуальных услуг.
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