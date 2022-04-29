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Росгвардейцы своевременно доставили в больницу мужчину с признаками сердечного заболевания

В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта Дмитрия Николаенко и младшего сержанта Виктора Хомутинникова спасли местного жителя, у которого случился приступ.

В утреннее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к охраняемому общежитию по улице Комарова. В подъезде жилого дома вахтер указала на поведение подозрительного мужчины. Стражи правопорядка выяснили, что у 31-летнего местного жителя внезапно ухудшилось самочувствие. Вскоре он потерял сознание. Оценив состояние мужчины, росгвардейцы приняли решение самостоятельно доставить его в больницу.

Передав сельчанина медикам, пациенту была оказана своевременная медицинская помощь. Благодаря грамотным и оперативным действиям росгвардейцы помогли спасти жизнь кузбассовцу.

 

Общество
Яшкино
kuzbassnews.ru
29/04/2022
Общество
Яшкино
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