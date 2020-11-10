Росгвардейцы в ходе преследования задержали похитителя смартфона из городского ломбарда

Накануне вечером в Березовском экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемого, похитившего сотовый телефон в городском ломбарде.
За помощью к стражам правопорядка обратилась работница торговой точки. По предварительно информации, один из посетителей, воспользовавшись моментом, незаметно взял телефон с витрины и положил в карман, после чего скрылся. Действия злоумышленника попали на запись камеры видеонаблюдения.
Установив приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к поискам по горячим следам. Подходящего под описание прохожего стражи правопорядка обнаружили на проспекте Ленина. Заметив патрульный автомобиль, неизвестный попытался скрыться бегством, но в результате преследования был задержан. Им оказался ранее судимый за кражу 31-летний местный житель.
Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного правоохранителям. Похищенное имущество возвращено законному владельца.
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