Росгвардейцы вернули местному жителю потерявшегося пса

В Кемерове местный житель поблагодарил экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе сержантов Алексея Гетмана и Александра Величко за возвращение четвероного питомца.
В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал от очевидцев, которые сообщили о крупной собаке на улице Николая Степанова. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили среднеазиатскую овчарку алабай с ошейником, которая напугала местных жителей. Стражи правопорядка обезопасили граждан, поместив собаку на привязь к патрульному автомобилю, накормили животное, после чего приступили к поиску хозяина. Спустя время стражи правопорядка обнаружили местного жителя, который разыскивал сбежавшего из вольера алабая.
Кемеровчанин поблагодарил сотрудников Росгвардии, которые вернули домашнего любимца в целости и сохранности, а также пообещал больше не терять пса.
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