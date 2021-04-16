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Росгвардейцы вернули местному жителю потерявшегося пса

В Кемерове местный житель поблагодарил экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе сержантов Алексея Гетмана и Александра Величко за возвращение четвероного питомца.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал от очевидцев, которые сообщили о крупной собаке на улице Николая Степанова. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили среднеазиатскую овчарку алабай с ошейником, которая напугала местных жителей. Стражи правопорядка обезопасили граждан, поместив собаку на привязь к патрульному автомобилю, накормили животное, после чего приступили к поиску хозяина. Спустя время стражи правопорядка обнаружили местного жителя, который разыскивал сбежавшего из вольера алабая.

Кемеровчанин поблагодарил сотрудников Росгвардии, которые вернули домашнего любимца в целости и сохранности, а также пообещал больше не терять пса.

        

 

Общество
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Кемерово
kuzbassnews.ru
16/04/2021
Общество
Топ
Кемерово

Новости Кузбасса

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