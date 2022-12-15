Росгвардейцы вернули отцу потерявшегося 9-летнего сына

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщиков Владимира Коноплева и Сергея Бегезы оперативно обнаружил и вернул отцу потерявшегося несовершеннолетнего ребенка.

В ночное время все наряды Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили информацию о пропавшем 9 летнем мальчике. В ходе обследований дворовых территорий экипаж войск правопорядка обнаружил подходящего по приметам ребенка, который находился без сопровождения взрослых рядом с одним из пунктов общественного питания. Им оказался разыскиваемый горожанин.

По предварительной информации, мальчик ушел из дома на ночную прогулку без предупреждения родителя, который после безуспешных попыток разыскать сына обратился за помощью к правоохранителям. Росгвардейцы обеспечили безопасность ребенку, которого впоследствии передали прибывшему на место отцу.

Фото: Росгвардия