Росгвардейцы вернули отцу пропавшего 10-летнего сына

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал пропавшего 10-летнего мальчика.

В вечернее время на маршруте патрулирования проспекта Ленина к стражам правопорядка за помощью обратился 42-летний местный житель. Мужчина рассказал, что его сын ушёл из дома в неизвестном направлении. Росгвардейцы, выяснив приметы ребёнка, взяли на борт служебного автомобиля мужчину и приступили к поискам. Спустя 15 минут на бульваре Строителей росгвардейцы обнаружили пропавшего на детской площадке.

По предварительной информации, родители мальчика, вернувшись домой, обнаружили отсутствие дома ребёнка. После безуспешных попыток отыскать сына самостоятельно, отец обратился за помощь к находящемуся поблизости экипажу войск правопорядка.

Росгвардейцы передали ребёнка родителям и вызвали сотрудников ПДН.