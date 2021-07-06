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Росгвардейцы вернули подростку похищенный велосипед

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, который похитил велосипед 12-летнего горожанина.

 В вечернее время за помощью к правоохранителям обратилась 37 летняя новокузнечанка. По предварительной информации, гражданка вместе с 12-летним сыном, который отставил без присмотра велосипед около магазина, отправились за покупками в торговую точку. Вернувшись, они обнаружили пропажу имущества.

 Прибывшие росгвардейцы по записям с камер видеонаблюдения установили приметы злоумышленника, который завладел транспортным средством. В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили и задержали разыскиваемого велосипедиста. Им оказался ранее судимый за кражу 26-летний местный житель.

 Росгвардейцы вернули похищенное имущество подростку. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Владельцам велосипедов рекомендовано не оставлять свои транспортные средства без присмотра. На велопарковках, в подъездах и магазинах следует пристегивать велосипед надежным замком к ограждению, перилам или иным прочным металлическим конструкциям. Целесообразно парковаться в местах, оборудованных системой видеонаблюдения, не доверять присмотр за техникой незнакомцам. В случае преступных посягательств гражданам необходимо сразу же обращаться в полицию.

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/07/2021
Происшествия
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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