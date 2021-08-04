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Росгвардейцы вернули похищенный велосипед подростку

В Гурьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который похитил велосипед у 14-летней горожанке.

В дневное время бойцы Росгвардии получили сигнал о похищении имущества по улице 40 лет ВЛКСМ. На месте происшествия стражей правопорядка ожидала местная жительница с дочерью. Подросток рассказала стражам правопорядка, что оставила велобайк на улице около магазина. Совершив покупки, подросток не обнаружила своего имущества на улице и рассказала о случившемся маме. Росгвардейцы установили особые приметы велосипеда и приступили к поискам.

Спустя время на улице Коммунистическая стражи правопорядка обнаружили и задержали мужчину на разыскиваемом велосипеде. Им оказался ранее не судимый 48-летний житель посёлка Гавриловка. По предварительной информации, задержанный увидел оставленный без присмотра велосипед и решил похитить транспортное средство.

Происшествия
Гурьевск
kuzbassnews.ru
04/08/2021
Происшествия
Гурьевск

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