Росгвардейцы вернули в парикмахерскую имущество, похищенное рецидивистом

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал рецидивиста, который похитил имущество парикмахерской.

В утреннее время за помощью к правоохранителям обратилась 55-летняя хозяйка салона красоты. По предварительной информации, 30-летняя работница парикмахерской распивала спиртное в компании малознакомого мужчины. В результате женщина уснула, после чего неизвестный вынес бытовую технику и парикмахерское оборудование из помещения салона красоты. По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы злоумышленника и приступили к поиску.

Спустя время стражи правопорядка обнаружили похищенные вещи на лавочке в одном из соседних дворов. В этот моменту к месту на такси прибыл подозреваемый, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться бегством, но был задержан. Им оказался ранее судимый за кражу, грабеж и сбыт имущества, добытого преступным путем, 33-летний житель Березовского.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возвращено владелице.