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Росгвардейцы вернули жительнице Яшкино похищенный инструмент

    В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал подозреваемого в совершении кражи сварочного аппарата.

   В вечернее время за помощью к правоохранителям обратилась 44-летняя жительница частного дома, сообщившая о краже инструмента. По предварительной информации, заявительница обнаружила пропажу имущества из-под навеса с территории ее частного владения, после работы в огороде.

    Росгвардейцы, выяснив приметы похищенного имущества, приступили к отработке мест скупки и сбыта краденного. В результате стражи правопорядка обнаружили и задержали мужчину с разыскиваемым инструментом около одного из ломбардов. Им оказался судимый за кражу, грабеж и разбой 31-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, злоумышленник свободным доступом похитил оставленный без присмотра сварочный аппарат и вывез имущество на такси.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возвращено владелице. 

Происшествия
Яшкино
kuzbassnews.ru
28/07/2021
Происшествия
Яшкино

Новости Кузбасса

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