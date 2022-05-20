Росгвардейцы вместе со школьниками стали на один день пионерами

В Кемерове сотрудники войск правопорядка в честь Дня пионерии провели для воспитанников профильного класса Росгвардии школы №74 кулинарный мастер-класс.

К 100-летию пионерского движения ребята под руководством росгвардейцев, повязав красные галстуки, приготовили пионерскую уху. В готовке приняли участие почетные гости: мама погибшего Героя России старшего лейтенанта Сергея Цветкова Людмила Владимировна, вдова офицера СОБР «Символ» лейтенанта Юрия Латыпова Евгения вместе с сыновьями Денисом и Сашей, а также председатель регионального совета ветеранов внутренних войск подполковник запаса Вадим Веселов.

«Мне очень понравилось наше занятие! Мы с ребятами самостоятельно набирали чистую воду из родника и кипятили ее, собирали ветки для костра. Работая сообща, мы сварили очень вкусный суп», - поделился впечатлениями ученик класса Росгвардии школы №74 Артем Акентьев.

Во время мастер-класса заместитель командира СОБР полковник Юрий Сердечный рассказал школьникам о Владимире Ильиче Ленине, клятве пионеров, а также о том, почему все дети СССР мечтали стать пионерами.

«Времена пионерии для меня – это теплые воспоминания. Помню веселые походы на природу, встречи у костров и громкие, задорные песни в орлятском кругу. Ну и, конечно, мы носили красные галстуки – главные атрибут любого пионера», - рассказала куратор класса Росгвардии Юлия Кулакова.