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Росгвардейцы задержали дебошира, избившего посетителя ресторана

 В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в один из городских ресторанов. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого за грабеж и разбой 42-летнего новокузнечанина с признаками алкогольного опьянения, который может быть причастен к причинению вреда здоровью посетителю заведения.

 По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками задержанный мужчина стал провоцировать на конфликт компанию отдыхающих граждан. Один из посетителей попытался успокоить агрессивного мужчину. В результате задержанный избил 52 летнего новокузнечанина. Для пресечения противоправных действий работники ресторана нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Росгвардейцы вызвали для пострадавшего бригаду медиков, которые госпитализировали мужчину с подозрением на черепно-мозговую травму. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
06/04/2023
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