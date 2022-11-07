Росгвардейцы задержали дебошира, избившего работницу гостиницы

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нетрезвого мужчину, совершившего противоправные действия в отношении работницы гостиничного комплекса.

В утреннее время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому объекту на улице Бугарева. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили и задержали агрессивного мужчину. Им оказался 32-летний ранее судимый местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный на фоне чрезмерного употребления спиртного стал выражаться в адрес 53-летней работницы заведения грубой нецензурной бранью, после чего схватил женщину за волосы и нанес удар по лицу. В целях защиты горожанка нажала кнопку экстренного вызова сотрудников Росгвардии, которые прибыли на объект спустя несколько минут.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия