Росгвардейцы задержали дебошира, который повредил чужой автомобиль

В поселке Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал виновника в повреждении внедорожника.

В утреннее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к охраняемому объекту на улице Коммунистическая. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили владельца «Тойоты Ленд Крузер», сообщивший, что неизвестный нанес кузовные повреждения его автомобилю и попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали предполагаемого виновника, которым оказался 51-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, у потерпевшего на улице случился конфликт с подвыпившим неизвестным. В результате словесной перепалки предполагаемый виновник, желая «насолить» оппоненту, нанес своим телефоном несколько ударов по внедорожнику, причинив кузовные повреждения, а затем скрылся. Автовладелец обратился за помощью на ближайший охраняемый объект, работники которого нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия