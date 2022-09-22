Росгвардейцы задержали дебошира, который повредил имущество бывшей жены

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал очевидца, что на проспекте Ленина неизвестный разбивает стекла в квартире на первом этаже многоквартирного дома. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения со следами порезов на руке. Росгвардейцы задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 30-летнего местного жителя и оказали ему помощь.

По предварительной информации, задержанный пришел для выяснения отношений к бывшей супруге, которая отказалась его впустить в жилище. Тогда задержанный в отместку стал разбивать кулаком оконные стекла в квартиру горожанки. Бдительный прохожий сообщил о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия