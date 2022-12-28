Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали дебошира, который повредил имущество общественного заведения

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия на охраняемом объекте и задержал агрессивного мужчину, который повредил имущество ресторана.

 В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в городской ресторан на улицу Запорожскую. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили посетителя заведения с признаками алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и конфликтовал с отдыхающими. Росгвардейцы успокоили и задержали 32-летнего местного жителя для выяснения обстоятельств.

 По предварительной информации, на фоне чрезмерного употребления алкоголя мужчина устроил конфликт со знакомыми. В результате ссоры задержанный перевернул стол, в результате чего разбил посуду охраняемого заведения, причинив материальный ущерб. В целях предотвращения противоправных действий работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба, росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/12/2022
Происшествия
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus