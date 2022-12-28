Росгвардейцы задержали дебошира, который повредил имущество общественного заведения

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия на охраняемом объекте и задержал агрессивного мужчину, который повредил имущество ресторана.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в городской ресторан на улицу Запорожскую. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили посетителя заведения с признаками алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и конфликтовал с отдыхающими. Росгвардейцы успокоили и задержали 32-летнего местного жителя для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, на фоне чрезмерного употребления алкоголя мужчина устроил конфликт со знакомыми. В результате ссоры задержанный перевернул стол, в результате чего разбил посуду охраняемого заведения, причинив материальный ущерб. В целях предотвращения противоправных действий работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба, росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия