Росгвардейцы задержали дебошира, который повредил имущество предпринимателя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно разыскал и задержал мужчину, который разбил стеклопакет входной двери в торговой точке из-за отказа в продаже спиртного после закрытия.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в магазин алкогольных напитков на улице Орджоникидзе. На месте происшествия стражи правопорядка выяснили от кассира приметы злоумышленника, причастного к порче имущества торговой точки. В ходе осмотра дворовых территорий недалеко от места происшествия стражи правопорядка задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, продавец отказала подвыпившему посетителю в продаже спиртного из-за закрытия торговой точки. В результате произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина повел себя агрессивно и бутылкой разбил стеклопакет входной двери, после чего скрылся. Работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства, а также для возмещения причиненного ущерба, росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия