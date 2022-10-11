Росгвардейцы задержали дебошира, который повредил имущество в подъезде дома и уснул

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебошира, который повредил почтовые ящики и розетки в подъезде многоквартирного дома.

В утреннее время стражи правопорядка прибыли на сигнал о противоправных действиях в многоквартирный дом на улице Белана. На указанном адресе на одном из этажей росгвардейцы обнаружили спящего мужчину. Стражи правопорядка задержали ранее судимого за умышленное повреждение имущества 29-летнего жителя Киселевска с признаками алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники Росгвардии в ходе проверки его личности выяснили, что мужчина находится в оперативном розыске за аналогичные преступления.

По предварительной информации, задержанный после распития спиртного в квартире знакомого вышел в подъезд, где в неадекватном состоянии повредил несколько почтовых ящиков и розеток. Подозрительный шум привлек внимание жительницы дома, которая сообщила о противоправных действиях правоохранителям. Действия нарушителя были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Причину своего поступка задержанный пояснить не смог. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кузбассовца сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия