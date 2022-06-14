Росгвардейцы задержали дебошира, который повредил имущество знакомой

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о неизвестном с топором в неадекватном состоянии, который напугал жителей частного сектора. С целью проверки информации патрульные прибыли на адрес и выяснили, что агрессивный мужчина повредил окно в одном из частных домов, а затем скрылся. В ходе поиска росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого по приметам. Им оказался ранее судимый 42 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, на фоне чрезмерного употребления спиртного задержанный начал вести себя неадекватно и повредил топором имущество 35-летней знакомой во время ее отсутствия. С целью пресечения противоправных действий очевидцы обратились за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства дебошир передан сотрудникам органов внутренних дел.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что самым надежным способом обезопасить свое имущество является установка охранной сигнализации. В случае противоправных посягательств об этом незамедлительно станет известно бойцам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию нарушителей. Подробную информацию о защите имущества граждане могут узнать на официальном сайте регионального силового ведомства.