Росгвардейцы задержали дебошира, который пытался проникнуть в образовательное учреждение

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк нарушение общественного порядка на охраняемом образовательном объекте.

В дневное время росгвардейцы в кратчайший срок прибыли на сигнал «тревога» в одну из городских школ. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали с признаками алкогольного опьянения местного жителя, который конфликтовал с работником образовательного учреждения.

По предварительной информации, задержанный мужчина пришел в школу после употребления спиртных напитков якобы с целью посетить один из уроков. После просьбы покинуть учреждение горожанин стал проявлять агрессию и попытался пройти через турникет. Для пресечения противоправных действий работник организации нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные учреждения региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия