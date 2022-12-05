Росгвардейцы задержали дебошира, который угрожал горожанке и препятствовал работе медиков

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обеспечил безопасность охраняемой бригаде скорой медицинской помощи и задержал дебошира, угрожавшего пенсионерке.

В утреннее время росгвардейцы оперативно прибыли на поступивший с кареты скорой медицинской помощи сигнал «тревога» к многоквартирному дому на улице Доз. На месте происшествия в одной из коммунальных квартир медики указали на агрессивного мужчину с признаками алкогольного опьянения, который угрожал 62-летней соседке расправой и препятствовал оказывать помощь одному из жильцов дома. Росгвардейцы обезопасили медицинских работников и задержали 36-летнего дебошира, который для разбирательства был передан сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в Кузбассе кареты скорой помощи оснащены спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», которая позволяет экипажам войск правопорядка получать данные с точным местоположением медицинских бригад. В случае получения тревожного сигнала группа задержания в кратчайший срок прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия