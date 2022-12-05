Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали дебошира, который угрожал горожанке и препятствовал работе медиков

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обеспечил безопасность охраняемой бригаде скорой медицинской помощи и задержал дебошира, угрожавшего пенсионерке.

 В утреннее время росгвардейцы оперативно прибыли на поступивший с кареты скорой медицинской помощи сигнал «тревога» к многоквартирному дому на улице Доз. На месте происшествия в одной из коммунальных квартир медики указали на агрессивного мужчину с признаками алкогольного опьянения, который угрожал 62-летней соседке расправой и препятствовал оказывать помощь одному из жильцов дома. Росгвардейцы обезопасили медицинских работников и задержали 36-летнего дебошира, который для разбирательства был передан сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что в Кузбассе кареты скорой помощи оснащены спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», которая позволяет экипажам войск правопорядка получать данные с точным местоположением медицинских бригад. В случае получения тревожного сигнала группа задержания в кратчайший срок прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/12/2022
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus