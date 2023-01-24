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Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего имущество бара

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на охраняемом объекте и задержал предполагаемого виновника в порче имущества.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в питейное заведение на улице Тольятти. На месте происшествия стражи правопорядка задержали ранее судимого 45-летнего нарушителя общественного порядка, который разбил входную дверь бара и повредил мебель.

 По предварительной информации, в ходе распития спиртных напитков в компании между двумя знакомыми возник словесный конфликт. В ходе ссоры задержанный кинул кресло в оппонента и разбил кулаком остекление входной двери. Работники бара для пресечения противоправных действий нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/01/2023
Происшествия
Новокузнецк

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