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Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего имущество бывшей сожительнице

В Тяжине экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного мужчину, который повредил крыльцо частного дома.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу о причинении имущественного ущерба к частному дому по улице Западной. На месте происшествия стражей правопорядка встретила 44-летняя потерпевшая хозяйка жилища, сообщившая о предполагаемом виновнике. Выяснив приметы бывшего сожителя, росгвардейцы приступили к поиску, в результате чего обнаружили и задержали подозреваемого мужчину. Им оказался ранее судимый за кражу, грабеж и умышленное повреждение имущества 41-летний тяжинец с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, злоумышленник после употребления спиртного пришёл к бывшей сожительнице для выяснения отношений. Когда незваный гость понял, что хозяйки дома нет, то выместил агрессию на деревянной пристройке, повредив крыльцо. После возвращения домой, потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/06/2022
Происшествия
Тяжин

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