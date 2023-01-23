Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего имущество коммерческой организации

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в охраняемой торговой точке и задержал виновника в повреждении товара.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в один из городских торговых центров. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали предполагаемого виновника в порче имущества. Им оказался 45-летний житель Улан-Удэ с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, работник магазина попросил нарушающего общественный порядок подвыпившего посетителя покинуть торговую точку. Нарушитель проигнорировал просьбу продавца и повредил выставленный на продажу предмет мебели, причинив ущерб. Для пресечения противоправных действий работник магазина нажал кнопку экстренного вызова наряда вневедомственной охраны.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали виновника сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия