Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего имущество на автовокзале

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал виновника, причастного к повреждению двери на автовокзале.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» на охраняемый объект транспортной инфраструктуры. На месте происшествия стражи правопорядка предварительно установили, что неизвестный мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения стал проявлять агрессию из-за того, что работники автовокзала не допустили его на посадку в междугородний автобус. В результате дебошир разбил кулаком стеклопакет одной из двери на охраняемом объекте, после чего скрылся.

Выяснив приметы, росгвардейцы обнаружили и задержали не судимого 48 летнего жителя Березовского. Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия