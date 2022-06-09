Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего имущество на охраняемом объекте

В городе Березовский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал подозреваемого в повреждении имущества торговой точки.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в один из городских ломбардов. Работница торговой точки пояснила, что несколько минут назад неизвестный посетитель повредил систему наружного наблюдения и скрылся в неизвестном направлении.

Благодаря записи с поврежденной видеокамеры, стражи правопорядка установили приметы дебошира и приступили к отработке ближайших дворовых территории. В результате предполагаемого виновника патрульные Росгвардии обнаружили и задержали на одной из улиц. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный принес в ломбард для сбыта сотовый телефон. В отместку за предлагаемую низкую плату за его мобильник мужчина рукой повредил камеру наружного наблюдения, причинив ущерб до 6 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.