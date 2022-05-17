Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего имущество предпринимателя

В ночное время росгвардейцы прибыли к охраняемому сетевому магазину по улице Мичурина, где сработала сигнализация. На месте происшествия сотрудники вневедомственной охраны обнаружили разбитое окно и рекламный штендер рядом с битым стеклом. Вызвав на место собственника магазина, росгвардейцы просмотрели камеры видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого. В ходе розыскных мероприятий около гаражей по улице Сарыгина был замечен и задержан ранее судимый за кражу, угон и незаконный оборот наркотиков местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, злоумышленник после употребления спиртного проходил мимо торговой точки, взял рекламный баннер и разбил окно продуктового магазина. Причину своего поступка задержанный пояснить не смог.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали дебошира сотрудникам органов внутренних дел.