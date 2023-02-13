Росгвардейцы задержали дебошира, препятствовавшего работе медперсонала

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек нарушение общественного порядка на охраняемом объекте здравоохранения. В вечернее время группа задержания в кратчайший срок прибыла на сигнал «тревога» в медицинское учреждение на улице Николая Островского. На месте происшествия стражи правопорядка успокоили и задержали агрессивного мужчину, который препятствовал работе медицинским работникам и представлял опасность для окружающих. Им оказался 53-летний местный житель с признаками сильного алкогольного опьянения. По предварительной информации, на фоне чрезмерного употребления спиртных напитков посетитель приемного отделения начал вести себя неадекватно, выражаться в адрес персонала грубой нецензурной бранью, размахивать руками, представляя опасность для окружающих. Медработники нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, которые оперативно прибыли на сигнал и пресекли противоправные действия. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали дебошира сотрудникам органов внутренних дел. Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия