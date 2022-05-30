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Росгвардейцы задержали дебошира, причастного к порче имущества управляющей компании

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал кемеровчанина, который разбил окна в управляющей компании.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому объекту на бульваре Строителей. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили повреждённые окна и предполагаемого виновника, который был задержан для выяснения обстоятельств.  Им оказался ранее не судимый 55-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после употребления спиртного на фоне конфликта с работодателем мужчина нанес металлической урной повреждения остеклению организации. Сумма ущерба устанавливается.

Для разбирательства и дальнейшего возмещения причиненного ущерба  росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

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kuzbassnews.ru
30/05/2022
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